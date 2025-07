Diogo Jota due testimoni cambiano la storia dell’incidente | La famiglia lo sa ho filmato tutto

Nuovi dettagli scuotono la ricostruzione dell’incidente che ha coinvolto Diogo Jota e André Silva. Due testimoni oculari, con prove video alla mano, sfidano le prime ipotesi della Guardia Civil, rivelando una verità diversa e più complessa. La famiglia è già al corrente di quanto accaduto, e le immagini testimoniano un altro scenario. La verità sta emergendo, e cambia tutto ciò che si credeva di sapere.

– Emergono dettagli inediti sull’ incidente stradale che ha coinvolto e causato la scomparsa dei calciatori Diogo Jota e André Silva. In contrasto con le conclusioni preliminari della Guardia Civil, che aveva attribuito il tragico evento a una velocità eccessiva e allo scoppio di uno pneumatico, due testimoni oculari presenti al momento dello schianto presentano una versione differente dei fatti. Queste nuove testimonianze sollevano dubbi rilevanti sulla ricostruzione ufficiale e riaccendono il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture stradali in Spagna. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Diogo Jota, due testimoni cambiano la storia dell’incidente: “La famiglia lo sa, ho filmato tutto”

