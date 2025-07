Bonus affitti a Milano | contributi fino a 2.400 euro per giovani lavoratori

Se sei un giovane lavoratore alla ricerca di un aiuto per affrontare il caro-affitti a Milano, questa è una grande occasione. Grazie alle misure di sostegno attivate dal Comune in collaborazione con Regione Lombardia, puoi ricevere contributi fino a 2.400 euro. Un sostegno concreto per garantire stabilità abitativa e facilitare il tuo percorso professionale nella città meneghina. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: scopri come richiedere il bonus affitti a Milano.

Bonus affitti – A Milano sono attive diverse misure di sostegno per l’affitto rivolte a giovani, famiglie e persone in difficoltà. Le iniziative, gestite dal Comune in collaborazione con Regione Lombardia, offrono contributi economici per affrontare il caro-affitti e favorire la stabilità abitativa. Bonus affitti: aiuti per i giovani lavoratori Una delle principali misure è . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: affitti - bonus - giovani - milano

Novità sul bonus affitti per i fuori sede 2025, quali sono i nuovi requisiti per ottenerlo - Se sei uno studente fuori sede e speravi in un aiuto concreto per affrontare le spese di affitto nel 2025, le novità sul bonus affitti potrebbero fare al caso tuo.

Affitti alle stelle: Milano lancia un bonus per giovani under 35, ma non basta - https://milanoevents.it/?p=113743 Vai su X

Il Comune di Milano ha deciso di stanziare un milione e 210mila euro per aiutare i giovani lavoratori under 35 a pagare l'affitto Il contributo prevede una quota una tantum fino a un massimo di 2.400 euro. Come richiederlo: https://fanpa.ge/yDDD8 Vai su Facebook

Bonus affitti, fino a 2.400 di contributo per Under 35 con lavoro attivo. Vivere a Milano sarà più facile; Bonus affitto per giovani lavoratori a Milano: aiuti fino a 2400 euro; Al via il bonus affitto per giovani lavoratori a Milano, fino a 2.400 euro per gli under 35: come richiederlo.

Bonus affitti, fino a 2.400 di contributo per Under 35 con lavoro attivo. Vivere a Milano sarà più facile - Il Comune di Milano, con la partecipazione di Milano Abitare e Regione Lombardia, ha avviato un’iniziativa destinata ai giovani lavoratori sotto i 35 anni, con un ISEE inferiore a 26. Come scrive orizzontescuola.it

Al via il bonus affitto per giovani lavoratori a Milano, fino a 2.400 euro per gli under 35: come richiederlo - Il Comune di Milano ha attivato un bonus affitti destinato agli under 35 che risiedono e lavorano in città. Scrive fanpage.it