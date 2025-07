In anteprima il video Sarà come perdersi di Fabio Martorana

Scopri in anteprima il video "Sarà come perdersi" di Fabio Martorana, un brano che tocca le corde più profonde dell’amore e della resistenza nei momenti difficili. Prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola, questa canzone ci ricorda che, anche nei periodi turbolenti, un amore autentico può superare ogni ostacolo, trasformando la crisi in una rinascita. Un messaggio di speranza e forza da non perdere.

Milano, 10 lug. (askanews) - , disponibile in digitale (Warner Music), è prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola. "Sarà come perdersi" nasce dalla consapevolezza che in una coppia, come in tutti i rapporti sentimentali, si possono attraversare momenti turbolenti, ma se l'unione è salda e l'amore è vero, allora tutto può essere superato, anzi da quel momento difficile può arrivare una grande riflessione, che maturando può portare a stadi superiori di benessere. Con questo singolo così sentito ed emozionante, Fabio Martorana vuole trasmettere fiducia verso l'amore, verso la coppia, ma soprattutto il messaggio che insieme si può superare tutto basta crederci e volerlo.

