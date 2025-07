Ilaria Scarpetta WWF | Gli allevamenti intensivi il nodo politico della transizione ecologica

L'ecologia e il benessere animale si intrecciano in un dibattito cruciale: Ilaria Scarpetta del WWF evidenzia come gli allevamenti intensivi rappresentino il nodo politico della transizione ecologica. Con il consumo di carne globale cresciuto da 70 a oltre 300 milioni di tonnellate annue dal 1960, la strada verso un futuro sostenibile richiede scelte consapevoli e azioni decise. È giunto il momento di affrontare questa sfida per preservare il pianeta e le generazioni future.

