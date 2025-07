Pallanuoto Mondiali 2025 | i convocati di tutte le Nazionali e le rose complete

Preparatevi a vivere l'emozione dei Mondiali di pallanuoto 2025 a Singapore! Con le 16 squadre pronte a sfidarsi in un torneo avvincente, scopri i convocati di tutte le nazionali e le rose complete di questa competizione imperdibile. Chi dominerà la scena? Immergiamoci nel cuore di questa avventura acquatica e scopriamo insieme tutti i protagonisti di questa sfida globale!

I Mondiali 2025 di pallanuoto maschile si disputeranno da sabato 12 a giovedì 24 luglio a Singapore: le 16 squadre al via sono state suddivise in quattro gironi da quattro. Nella prima fase il Settebello giocherà nel Girone A con Serbia, Romania e Sudafrica. In ogni raggruppamento la prima classificata andrà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza disputeranno gli ottavi di finale, infine la quarta affronterà il tabellone per il 13° posto: ogni squadra ha potuto convocare per i Mondiali 15 atleti  (elenco in aggiornamento). L’Italia inizierà il proprio cammino sabato 12 luglio alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Mondiali 2025: i convocati di tutte le Nazionali e le rose complete

