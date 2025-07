Il Mostro | la nuova serie Netflix sul caso del Mostro di Firenze debutta il 22 ottobre 2025

Preparatevi a un’immersione nel mistero con “Il Mostro”, la nuova serie Netflix che svelerà i segreti più oscuri del caso del Mostro di Firenze. Diretto da Stefano Sollima, questo thriller in quattro episodi promette di tenere il pubblico col fiato sospeso, arrivando il 22 ottobre 2025, in occasione del decimo anniversario di Netflix in Italia. Non perdete il teaser e l’immagine esclusiva…

Netflix ha rilasciato il teaser trailer ufficiale e una nuova immagine di Il Mostro, la nuova serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima che racconta la storia del Mostro di Firenze, uno dei più inquietanti e misteriosi casi di cronaca nera della storia italiana. La serie sarà disponibile in esclusiva su Netflix dal 22 ottobre 2025, in concomitanza con il decimo anniversario dell'arrivo della piattaforma in Italia. Con una narrazione avvincente e dal taglio cinematografico, Il Mostro ripercorre otto duplici omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985, diciassette anni di terrore che hanno sconvolto l'opinione pubblica italiana.

