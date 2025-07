Flavio Cobolli ai quarti di Wimbledon che ci crediate o meno

Ma inaspettatamente, Flavio Cobolli si trasforma: dai quarti di Wimbledon, dimostra che anche il cuore più burbero può sorprendere. Con determinazione e un pizzico di follia, ci ricorda che nel tennis, come nella vita, la speranza è sempre l’ultima a svanire. E allora, restate con noi per scoprire come questo ragazzo romano sta riscrivendo la propria storia, un colpo alla volta.

Flavio Cobolli ha Brontolo tatuato sulla pelle. Glielo ha regalato sua madre, dice che ha sempre il broncio. È così: Cobolli si aggira per il campo con aria scazzata, si trascina un po’, la racchetta sembra pesargli in mano. Sembra stanco. Ha l’aria del romano reso cinico dalle disfunzioni della città, e logorato dal traffico. Uno che non sembra aspettarsi che niente di buono gli potrà mai capitare. Quest’aria cupa, direi cinica, gli si addiceva molto quando il 2025 era appena iniziato e non riusciva a vincere una partita. Nemmeno una. Dal primo gennaio al 13 marzo Cobolli non ha vinto partita. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Flavio Cobolli ai quarti di Wimbledon, che ci crediate o meno

In questa notizia si parla di: cobolli - flavio - quarti - wimbledon

Challenger Torino, tanti azzurri al via e wild card eccellenti: Flavio Cobolli in cerca di rivincite - A partire da oggi, Torino ospiterà un Challenger di alto livello fino al 18 maggio, offrendo una preziosa opportunità di riscatto per i tennisti in cerca di rivincita.

Avevi detto di meritarti il Centrale. Avevi ragione. Flavio Cobolli combatte alla grande nei quarti di finale di #Wimbledon, ma è Novak Djokovic a conquistare il passaggio del turno con il punteggio di 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Solo applausi per questo splendido Slam d Vai su Facebook

INFINITO DJOKOVIC: È ANCORA IN SEMI Flavio #Cobolli esce a testa alta ai quarti di #Wimbledon contro un Nole #Djokovic eterno, solidissimo. 6-7 6-2 7-5 6-4 per il campione serbo, a 38 anni alla 14esima semifinale ai Championships Vai su X

Flavio Cobolli - Novak Djokovic a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Wimbledon, Flavio Cobolli ai quarti: le lacrime del papà sugli spalti; Flavio Cobolli vittoria storica a Wimbledon, l'urlo di Fognini.

Cobolli cede a Djokovic nei quarti di Wimbledon 2025: Flavio sei stato grande lo stesso! - Oggi, mercoledì 9 luglio, sul Campo Centrale di Wimbledon 2025 si disputerà la partita tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic valida per i quarti di finale ... vogue.it scrive

Sinner e Cobolli ai quarti di Wimbledon: quando giocano e dove vedere i match - Potrebbero giocare in contemporanea Jannik Sinner e Flavio Cobolli, gli ultimi due italiani rimasti in gara nei quarti di finale del torneo di Wimbledon. Da tg.la7.it