Sicurezza nei sentieri il progetto congiunto di Parco del Conero Cai Ancona e Croce Rossa Osimo

sicurezza nei sentieri, un progetto innovativo nato dalla collaborazione tra Parco del Conero, Cai Ancona e Croce Rossa di Osimo. Un percorso condiviso per promuovere la consapevolezza e prevenire gli infortuni durante le escursioni, affinché ogni avventura possa essere vissuta in totale sicurezza. Questa iniziativa si traduce in un leaflet ricco di consigli pratici e buone pratiche, un prezioso alleato per escursionisti di ogni livello.

SIROLO – Prevenire gli infortuni in sentiero è l’obiettivo primario dell’accordo di partnership tra l’Ente Parco Regionale del Conero, la Croce Rossa Italiana Comitato di Osimo, il Cai Sezione Ancona nel progetto “Cri 572” che ha portato alla realizzazione di un leaflet con le buone pratiche per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: progetto - parco - conero - ancona

Parco Milcovich si rinnova: altri cinque anni per il progetto di rigenerazione urbana - Il Parco Milcovich di Padova si prepara a un ulteriore capitolo di trasformazione. Il Comune ha rinnovato per altri cinque anni la concessione all'Associazione Il Coccodrillo, permettendo di proseguire il progetto di rigenerazione urbana avviato.

https://www.vivereancona.it/2025/07/09/sirolo-parco-del-conero-cri-comitato-di-osimo-e-cai-di-ancona-insieme-per-un-progetto-di-fruizione-in-sicurezza-dei-sentieri/108676/ Vai su Facebook

Sicurezza nei sentieri, il progetto congiunto di Parco del Conero, Cai Ancona e Croce Rossa Osimo; Come cambia l'ecosistema marino, il progetto con il Parco del Conero capofila; Parco del Conero, ecco il progetto “ArcheoTime” 2025 per l’inclusività .

Due concerti e due "serate natura": il Festival del Parco cala il poker di eventi - Settimana clou per la programmazione del Festival del Parco 2025 organizzato dall’Ente Parco del Conero. Come scrive anconatoday.it

Pnrr: Parco Conero presenta progetto per Bosco Mancinforte - L'Ente Parco del Conero ha realizzato e presentato un progetto per il recupero, ... Si legge su ansa.it