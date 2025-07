Piantedosi fa chiarezza | In Libia incidente diplomatico ma l’Italia non è in coinvolta

Il ministro Piantedosi fa chiarezza sull'incidente diplomatico in Libia, sottolineando che si è trattato di un malinteso protocollo e non di un respingimento o coinvolgimento diretto dell’Italia. La spiegazione del ministro rassicura sulla posizione italiana, evidenziando la natura esclusivamente burocratica di quanto accaduto. In un quadro di tensioni internazionali, queste precisazioni sono fondamentali per comprendere meglio gli sviluppi e preservare l’immagine del nostro paese.

Un incidente diplomatico, non un respingimento. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è tornato su quanto accaduto martedì in Libia, dove è stato bloccato insieme al Commissario per le Migrazioni Magnus Brunner e ad altri colleghi europei. "È stato un corto circuito protocollare che riguardava la composizione delle delegazioni che dovevano incontrarsi. Ma non ha coinvolto l’Italia" ha spiegato il titolare del Viminale al Corriere della Sera, smentendo la versione del "respingimento": "Nessun respingimento ma più concretamente un annullamento della riunione all’ultimo momento". Nessun tentativo di minimizzare, ha precisato Piantedosi, rimarcando che "non è un incidente da poco" ed è soprattutto "una occasione perduta": "Sarebbe stata la prima volta di una visita in Cirenaica di una delegazione guidata dalla Commissione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Piantedosi fa chiarezza: “In Libia incidente diplomatico, ma l’Italia non è in coinvolta”

