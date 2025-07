Emergenza idrica nel Sannio | migliora la gestione ma resta alta l’allerta per l’estate

L'emergenza idrica nel Sannio richiede interventi tempestivi e strategie efficaci. Sebbene siano stati fatti passi avanti nella gestione della rete, le perdite e la siccità continuano a mettere alla prova le risorse della regione. Con nuovi fondi e un monitoraggio costante, si cerca di garantire un servizio più sostenibile, ma l’allerta per l’estate rimane alta. La priorità è assicurare un approvvigionamento sicuro e duraturo per tutta la comunità sannita.

Gestione idrica nel Sannio: miglioramenti nella rete ma persistono criticità legate a perdite e siccità. Monitoraggio continuo e nuovi fondi per interventi strutturali.. La situazione del servizio idrico nella provincia di Benevento in questi primi mesi estivi registra dei miglioramenti sotto il profilo gestionale, ma resta comunque alta l'attenzione degli Enti competenti su tutte le possibili iniziative per fronteggiare la riduzione degli approvvigionamenti e della distribuzione della risorsa nei prossimi mesi. È quanto emerso nel corso dell'odierno incontro in Prefettura, presieduto dal Prefetto, dott.