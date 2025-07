Ruggiero Fresu e Caine | al via il Royal Summer Stage

Il capoluogo della Brianza si anima con un evento imperdibile: il Royal Summer Stage, la prima edizione di una manifestazione estiva di grande prestigio nella suggestiva cornice della Reggia di Monza. Con artisti del calibro di Antonella Ruggiero, Paolo Fresu e Uri Caine, questa kermesse promette emozioni indimenticabili fino al 13 luglio. Il live...

Parata di stelle nel capoluogo della Brianza per la prima edizione della manifestazione estiva ospitata nella Reggia di Monza. Via al Royal Summer Stage, organizzato dall'associazione Musicamorfosi e dall'Orchestra Canova con il contributo del MiC (da oggi al 13 luglio). In scena artisti come Antonella Ruggiero, Paolo Fresu, Uri Caine, Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone e i solisti dell'Orchestra Canova (sotto nella foto a sinistra). Il live inaugurale alle 19,30 con la Ruggiero (foto a destra), accompagnata da Roberto Olzer (pianoforte), Nadio Marenco (fisarmonica), Paolo Pasqualin (percussioni e batteria) e dai Solisti dell'Orchestra Canova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ruggiero, Fresu e Caine: al via il Royal Summer Stage

