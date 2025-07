La Juventus non avrebbe mai dovuto prendere Vlahovic, operazione-salasso seconda solo a Ronaldo.

La Juventus potrebbe trovarsi presto a dover affrontare una decisione epocale riguardo a Vlahovic, il cui investimento si sta rivelando più salato del previsto. Dopo un acquisto da record e prestazioni altalenanti, il destino del giovane attaccante sembra ormai scritto: una rescissione contrattuale che aprirebbe nuovi scenari. La questione solleva non solo dubbi tecnici, ma anche strategie di mercato e investimenti futuri. Ma c’è molto...

Dusan Vlahovic potrebbe terminare la sua avventura a Torino sponda Juve con un clamoroso evento: la risoluzione contrattuale. Dovrebbe scientemente rinunciare a 24 milioni di ingaggio in due anni per potere avere la possibilità di accasarsi altrove. Già così suona assurdo: fu acquistato per una cifra monstre a gennaio di qualche stagione fa, dopo che aveva segnato caterve di gol con la maglia della Fiorentina. Poi il nulla o quasi. Ma c'è molto di mentale e psicologico. Ne parla Libero. Vlahovic è stato un salasso per la Juve secondo solo a Cristiano Ronaldo (Libero). Scrive così il quotidiano: " Dusan Vlahovic è stato un salasso per la Juve secondo solo a Cristiano Ronaldo.