I russi colpiscono ancora Kiev | missili e droni sui palazzi

Kiev si risveglia ancora sotto il fuoco: missili e droni sconvolgono la capitale ucraina, causando vittime e distruzione. Dopo oltre tre anni di conflitto, la cittĂ si trova nuovamente nel mirino delle tensioni crescenti tra Russia e Ucraina. Le autoritĂ denunciano un attacco che riaccende le paure di una guerra infinita, lasciando il paese in uno stato di allerta costante. La situazione rimane critica e preoccupante, con molte domande senza risposta.

Kiev ancora nel mirino dei russi. Almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in attacchi russi, con droni e missili, che nella notte hanno colpito la capitale ucraina. Lo denunciano le autoritĂ , come riporta The Kyiv Independent, passati piĂą di tre anni dall'inizio del conflitto a causa dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. "Purtroppo registriamo due decessi - ha scritto Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della cittĂ - Queste persone sono state uccise dai russi. E' una perdita terribile".  Testimonianze da Kiev raccontano di esplosioni avvertite per molte ore nella notte con la difesa aerea attivata per rispondere agli attacchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I russi colpiscono ancora Kiev: missili e droni sui palazzi

