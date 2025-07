Rogo in un’azienda rifiuti a Pastorano fiamme sotto controllo

Un devastante incendio ha colpito un'azienda di riciclo rifiuti a Pastorano, Caserta, dando origine a una colonna di fumo nero visibile da lontano. Le operazioni di spegnimento, condotte incessantemente dai Vigili del Fuoco, continuano ancora, mentre i residenti sono stati invitati a mantenere le finestre chiuse per tutelare la salute. La situazione rimane critica e in evoluzione, richiedendo massima attenzione da parte delle autoritĂ e della comunitĂ .

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono andate avanti per tutta la notte e ancora proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco del rogo che ha coinvolto a Pastorano (Caserta) il capannone di un'azienda che effettua il recupero e il riciclo dei rifiuti, giĂ in passato interessata da altri incendi. Le fiamme hanno provocato una nube nera e i sindaci della zona hanno consigliato ai cittadini di tenere chiuse le finestre. Sul posto, oltre ad almeno tre squadre dei Vigili del Fuoco e due autobotti, sono arrivati anche i tecnici dell'Arpac, allertati dalla Prefettura di Caserta, che hanno avviato il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera nell'area interessata dall'incendio.