Fermato dai carabinieri | a 15 anni spacciava droga in bici

Un ragazzino di appena 15 anni, fermato dai carabinieri durante un normale controllo stradale a Fondi, ha immediatamente destato sospetti per la sua agitazione. Alla fine dell’ispezione, i militari hanno scoperto che il giovane stava spacciando droga proprio in sella alla sua bici elettrica. La scena mette in evidenza come anche i più giovani possano essere coinvolti in attività illecite, richiedendo attenzione e prevenzione.

E' stato fermato dai carabinieri durante un ordinario controllo della circolazione stradale. Era in sella a una bici elettrica lungo via Placitelli, a Fondi, ma alla vista delle pattuglie non è riuscito a nascondere una certa agitazione. Quando è stato bloccato i militari si sono accorti che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

