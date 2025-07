Woldetensae vicinissimo. Manca solo la firma.

Woldetensae è ormai a un passo dal vestire la maglia della Pallacanestro Reggiana, con la firma ufficiale che sembra soltanto questione di ore. La società biancorossa, in cerca di rinforzi di qualità, ha deciso di puntare sull’ex Bologna per rafforzare il reparto esterni, sfruttando le sue doti difensive e il tiro da tre punti. Anche se la trattativa con Caruso si è complicata, la speranza è di completare presto questa operazione strategica.

La Pallacanestro Reggiana sta stringendo per Tomas Woldetensae. La guardia-ala classe ’98 (196 cm) nativa di Bologna è infatti molto vicina alla firma con il club biancorosso che – visto l’impasse nel chiudere la trattativa con Caruso – si è voluta assicurare un italiano di buon livello in modo da avere le mani libere per ‘impilare’ le ultime tessere del mosaico. Woldetensae ha nella difesa e nel tiro da tre le proprie armi migliori. Anche se l’ultima stagione con la maglia di Napoli non è stata esaltante (5,9 punti e 36,9% da 3) è certamente uno dei profili più affidabili tra quei (pochi) rimasti sul mercato degli italiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net