Imprese campane in crescita ma il sistema resta fragile | Caserta traina con la grande distribuzione

Le imprese campane mostrano segni di vivacità e potenziale, ma il sistema nel suo insieme rimane fragile. Caserta si distingue come capitale della grande distribuzione, contribuendo in modo significativo a questa crescita. Secondo l’ultima indagine di ReportAziende.it, la regione si conferma tra le più dinamiche del Sud, con un aumento previsto del fatturato del +12,5% entro il 2026. Tuttavia, per mantenere questo slancio, è fondamentale affrontare le criticità strutturali e rafforzare la resilienza del tessuto imprenditoriale campano.

Secondo l’ultima indagine di ReportAziende.it, la Campania si conferma una delle regioni più dinamiche del Mezzogiorno, con una proiezione di crescita del fatturato aggregato delle principali imprese del +12,5% entro il 2026. Un dato incoraggiante, trainato da settori strategici come energia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

