Juve sotto scacco | risolve tutto Inzaghi

In un clima di crescente tensione a Torino, la Juventus si trova di fronte a una crisi senza precedenti: il rapporto con Vlahovic sembra ormai irreparabile, e il destino dell’attaccante serbo si staglia come un enigma irrisolto. Tra trattative fallite e decisioni irrevocabili, i bianconeri devono ora affrontare un bivio cruciale. La domanda che aleggia è: potrà Inzaghi risollevare le sorti di questa squadra in crisi?

A Torino la tensione è ormai alle stelle. Il rapporto tra Dusan Vlahovic e la Juventus è ufficialmente compromesso e, salvo clamorosi dietrofront, destinato a concludersi nel modo più traumatico possibile. L’attaccante serbo, legato ai bianconeri fino al 2026, ha infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto, respingendo le richieste della dirigenza di abbassare l’ingaggio – attualmente fissato a 12 milioni netti annui – a fronte di un prolungamento. Una presa di posizione netta che ha spinto la società a considerare anche scenari estremi, come la risoluzione consensuale, pur di liberarsi di un peso diventato insostenibile a bilancio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Juve sotto scacco: risolve tutto Inzaghi

In questa notizia si parla di: juve - sotto - scacco - risolve

Sampdoria, contestazione sotto casa di Niang dopo l'errore con la Juve Stabia che ha condannato alla Serie C - La contestazione dei tifosi della Sampdoria si intensifica dopo l'errore di Niang nella partita contro la Juve Stabia, che ha segnato la retrocessione in Serie C.

Spezia-Juventus 0-2, pagelle: Di Maria risolutivo, Perin muro; Disastro Juve, Allegri nella bufera: i quattro problemi da risolvere.

Vlahovic, Juve tenuta sotto scacco: perché c’è così tanta ... - Vlahovic, Juve tenuta sotto scacco: perché c’è così tanta preoccupazione Impatta sul bilancio, è difficile venderlo e il rinnovo è in salita: il momento della stella in crisi Daniele Galosso ... Riporta tuttosport.com

Pagina 3 | Vlahovic, Juve tenuta sotto scacco: perché c’è così ... - Pagina 3 | Vlahovic, Juve tenuta sotto scacco: perché c’è così tanta preoccupazione. Secondo tuttosport.com