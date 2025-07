Ferrero vicina all’acquisto di WK Kellogg per 3 miliardi di dollari

Ferrero si prepara a fare un passo da gigante nel settore dei cereali, con un’operazione da 3 miliardi di dollari per acquisire WK Kellogg. Secondo il Wall Street Journal, tutto sembra ormai pronto per la firma, che potrebbe arrivare già questa settimana, segnando un cambiamento epocale per il colosso statunitense. Una mossa audace che promette di rivoluzionare il mercato e rafforzare la presenza internazionale del gruppo italiano.

Ferrero è vicina ad acquistare il colosso dei cereali americani WK Kellogg con un’operazione da 3 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine alla trattativa. Un accordo sembra ormai a un passo, tanto che a meno di imprevisti dell’ultimo minuto potrebbe già essere finalizzato nel corso della settimana. Le indiscrezioni hanno fatto immediatamente balzare in alto il titolo del gruppo statunitense, cresciuto a Wall Street del 50 per cento nel dopo mercato. La storia di WK Kellogg e l’importanza di un’intesa con Ferrero. Azienda alimentare con sede a Battle Creek, nel Michigan, WK Kellogg produce i Froot Loops, nota linea di cereali zuccherati al sapore di frutta, ma anche Frosted Flakes e Rice Krispies. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ferrero vicina all’acquisto di WK Kellogg per 3 miliardi di dollari

