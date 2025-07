Inter i nerazzurri si preparano per alcuni impegni estivi | le ultime sulle amichevoli da disputare per gli uomini di Chivu

L’estate si fa calda per i nerazzurri di Chivu, che si preparano a scendere in campo in amichevoli cruciali prima dell’inizio della stagione 2025/26. Le prove generali, fondamentali per affinare schemi e condizione fisica, sono ormai alle porte. Manca poco alla pubblicazione ufficiale del calendario, un passaggio atteso da tifosi e appassionati pronti a sostenere i loro campioni. La sfida si avvicina: resta con noi per scoprire tutte le novità!

Inter, in arrivo il programma ufficiale delle amichevoli estive in vista della prossima stagione e la prova generale prima del campionato. Manca poco all'inizio della stagione 202526 per l 'Inter, ma ancora una parte importante del piano di preparazione non è stata ufficializzata: il programma delle amichevoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro dovrebbe comunicare la lista completa degli incontri amichevoli all'inizio della prossima settimana. Un dettaglio fondamentale per i tifosi e per gli addetti ai lavori, che attendono di conoscere i test a cui la squadra sarà sottoposta prima del debutto ufficiale in campionato.

