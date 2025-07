L' inflazione in Germania a giugno al 2% in leggero calo

L'inflazione in Germania continua a moderarsi, raggiungendo il 2% a giugno, un leggero calo rispetto ai mesi precedenti. Questa flessione offre uno spiraglio di stabilità economica, alimentando speranze di un mercato più solido e meno soggetto a turbolenze. Ma cosa significa davvero questo trend per consumatori e investitori? Scopriamolo insieme, analizzando le implicazioni di questa piccola ma significativa vittoria contro l'inflazione.

L'inflazione in Germania si attesta nel mese di giugno al 2% in leggero calo rispetto a maggio e aprile (2,1%), lo comunica l' Ufficio federale di Statistica.

Borse europee incerte con inflazione in Germania stabile e attesa per Bce - Le Borse europee vivono una fase di incertezza, con l'inflazione in Germania stabile al 2,1%. Gli investitori sono in attesa della riunione della BCE del 5 giugno, dove il possibile taglio dei tassi potrebbe segnare un cambio di rotta.

