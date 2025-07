Inter ribaltone Calhanoglu | un altro big in bilico e colpo da 30 milioni | CMIT

Il futuro di Hakan Calhanoglu all'Inter resta incerto, con il turco al centro di una vera e propria rivoluzione di mercato. Dopo una fumata nera per il trasferimento in Turchia, la permanenza di un big come lui potrebbe cambiare le carte in tavola per i nerazzurri, con un possibile colpo da 30 milioni. Le prossime mosse della dirigenza interista saranno decisive: il mercato è ancora tutto da scrivere.

Cambia il mercato dell’Inter con la possibile permanenza del regista turco: le prossime mosse della dirigenza nerazzurra Fumata nera per per il ritorno in patria di Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray, presente a Milano anche per chiudere la trattativa con il Napoli per Osimhen, non rilancia per il regista dell’ Inter. Hakan Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it Parti lontanissime sulla valutazione del numero 20 nerazzurro, che da diverse settimane aveva aperto per il trasferimento nel club di Istanbul. I contatti delle ultime ore non sono stati però positivi tra le parti e la forbice sul prezzo del cartellino resta ampia: a queste condizioni la trattativa è naufragata, con Calhanoglu destinato così alla permanenza all’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, ribaltone Calhanoglu: un altro big in bilico e colpo da 30 milioni | CM.IT

