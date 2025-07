Ucraina un’altra notte di bombardamenti | Kiev sotto attacco di missili e droni

La notte si è tinta di rosso a Kiev, con nuovi raid di missili e droni che scuotono ancora una volta la capitale ucraina. Dopo il massiccio attacco tra martedì e mercoledì, Mosca ha ripetuto l’offensiva, lasciando dietro di sé vittime e distruzione. Questi episodi segnalano un’escalation nella tensione, arrivando alla vigilia di due importanti appuntamenti di cui si attende il risvolto geopolitico. La situazione resta critica e imprevedibile, sottolineando l’urgenza di una soluzione diplomatica.

Ancora una notte di fuoco per l’Ucraina. Dopo il violentissimo attacco compiuto tra martedì e mercoledì, il più duro dall’inizio della guerra, Mosca ha sferrato un’altra potente offensiva contro Kiev. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi che hanno colpito la capitale, con droni e missili. I bombardamenti su Kiev arrivano alla vigilia di due appuntamenti di primo rilievo: la Conferenza per la ricostruzione che si apre stamattina a Roma, con la partecipazione di quindici tra capi di Stato e di governo, e il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, atteso per oggi a margine del vertice dell’Asean di Kuala Lumpur, in Malesia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it