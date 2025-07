La Grande Piramide di Giza? Altro che schiavi fu costruita da operai specializzati

specializzati, ben nutriti e rispettati per il loro ruolo. Queste scoperte rivoluzionano la nostra comprensione dell'antico Egitto, dimostrando che la costruzione della piramide fu un'impresa di maestria e collaborazione tra lavoratori qualificati. Una conferma che la storia, anche quella delle meraviglie archeologiche più celebri, può essere riscritta alla luce di nuove evidenze.

