In lieve calo l' indice italiano del gas a 36,51 euro MWh

L'indice italiano del gas, Igi, segna un lieve calo a 36,51 euro/MWh rispetto a ieri, riflettendo le dinamiche di un mercato in costante evoluzione. Questo indicatore, calcolato quotidianamente dal Gme, rappresenta uno strumento fondamentale per gli operatori che cercano trasparenza e affidabilità nelle loro strategie di hedging. Conoscere i trend del gas è ormai essenziale per affrontare con sicurezza le sfide energetiche del futuro.

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 10 luglio è pari a 36,51 euro MWh, in lieve ribasso rispetto al 9 luglio attestatosi a 36,61 euro MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging eo per contratti di fornitura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh

In questa notizia si parla di: indice - euro - lieve - calo

Indice Igi in rialzo: il 12 maggio sale a 38,49 euro al MWh - Il 12 maggio, l'indice Igi (Italian Gas Index) ha registrato un incremento, raggiungendo i 38,49 euro al MWh, rispetto ai 37,19 euro al MWh dell'11 maggio.

CPI, aumento dello 0,1% a giugno e calo dello 0,1% nel primo semestre del 2025 In giugno, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) nazionale ha segnato un incremento dello 0,1% su base annua. Le aree urbane hanno registrato un incremento dello 0,1%, contr Vai su Facebook

In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh; Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Utilities; Borsa di Milano in lieve calo, salgono Eni e StM.

In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh - Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 10 luglio è pari a 36,51 euro MWh, in lieve ribasso rispetto al 9 luglio attestatosi a 36,61 euro MWh. Come scrive ansa.it

Gas, indice IGI in leggero rialzo a 36,61 euro/Mwh - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 9 luglio è pari a 36,61 €/MWh, in lieve rialzo rispetto all'8 luglio attestatosi a 36,25 €/MWh. Si legge su teleborsa.it