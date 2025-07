Marco Bizzarri allenerà i portieri Quattro preparatori atletici

Una nuova era prende forma nello staff tecnico del Sassuolo: Marco Bizzarri, ex preparatore dei portieri della Reggiana e giocatore del Sassuolo negli anni ’90, è stato scelto come nuovo allenatore dei portieri, sostituendo Paolo Orlandoni. Con la sua esperienza e competenza, Bizzarri promette di rafforzare il reparto tra le fila neroverdi, affiancato da uno staff di alto livello sotto la guida di Fabio Grosso. La squadra si prepara a un entusiasmante capitolo di crescita e successo.

La novità principale arrivata ieri è nel nuovo preparatore dei portieri, ovvero Marco Bizzarri, che sostituisce Paolo Orlandoni, passato all’Inter. L’ex preparatore dei portieri della Reggiana, nonché ex neroverde – giocava infatti nel Sassuolo in serie C2 alla fine degli anni Novanta, 58 anni e carpigiano di nascita è il ‘volto’ nuovo dello staff agli ordini di Fabio Grosso. Oltre a lui, con il tecnico neroverde, ci sono il suo storico vice Raffaele Longo, i preparatori atletici Stefano Bruno, Vittorio Carello, Andrea Rinaldi, Francesco Vaccariello e i collaboratori Mauro Carretta, Marco Riggio, Giuseppe Foti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marco Bizzarri allenerà i portieri. Quattro preparatori atletici

In questa notizia si parla di: marco - portieri - bizzarri - preparatori

La Reggiana perde un “pezzo” di reggianità: dopo la non conferma dei preparatori atletici Ceci e Fantuzzi anche il preparatore dei portieri Marco Bizzarri non è stato confermato e quindi non farà parte dello staff di Davide Dionigi. Viene così cancellato il proget Vai su Facebook

Marco Bizzarri allenerà i portieri. Quattro preparatori atletici; Sassuolo Calcio: la sfida all’Empoli si aggiunge al calendario di amichevoli estive; Sassuolo Calcio, lo staff di Fabio Grosso per la stagione 25/26.

Paolo Orlandoni torna all'Inter, il Sassuolo sceglie Bizzarri come nuovo preparatore dei portieri - Dopo che Paolo Orlandoni è tornato all'Inter per entrare a far parte dello staff di Cristian Chivu, il Sassuolo ha trovato il nuovo preparatore dei portieri da inserire nello staff del tecnico Fabio G ... Si legge su msn.com

«Portieri: con Bardi abbiamo fatto un salto, Motta è pronto e ... - MSN - Reggio Emilia Tra coloro che sono sospesi, contratto in scadenza al 30 giugno ed in attesa di una proposta di rinnovo da parte della Reggiana c’è anche Marco Bizzarri. msn.com scrive