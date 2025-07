Asensio è il nome giusto per l' Inter?

Asensio 232: il nome che potrebbe scrivere una nuova gloria per l'Inter. Nel 2017, eravamo tutti più giovani e Marco Asensio era un talento già affermato, felice e scatenato in campo. Dodicesimo uomo del Real Madrid, a soli 21 anni decisivo nelle sfide di Champions League con il suo sinistro magico. Ora, il suo talento potrebbe essere il tassello mancante per far risplendere ancora di più l’Inter.

Nel 2017 eravamo tutti più giovani e Marco Asensio era di sicuro una persona più felice, almeno da un punto di vista puramente sportivo. Dodicesimo uomo di una delle squadre più incredibili di sempre, a ventun anni entrava dalla panchina e risolveva le eliminatorie di Champions del Real Madrid come se fosse la cosa più naturale del mondo. Asensio era già uno dei nostri preferiti e con quel sinistro sembrava che il mondo dovesse cadere ai suoi piedi. Poi però qualcosa è andato storto. I problemi muscolari, la crisi del primo Real Madrid post-Cristiano Ronaldo, il fatto di giocare spesso a piede naturale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Asensio è il nome giusto per l'Inter?

In questa notizia si parla di: asensio - nome - giusto - inter

Calciomercato Inter, torna vivo il nome di Asensio. La prima pagina della Gazzetta dello Sport svela i sogni nerazzurri - Il calciomercato dell'Inter si infiamma ancora una volta con il nome di Asensio in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport.

#Asensio #Inter, perché può essere il nome giusto Vai su X

L’Inter cerca un nuovo trequartista per il nuovo corso targato Chivu La Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Marco Asensio, in uscita dal PSG per 10-12 milioni. Sky Sport parla invece di Christopher Nkunku del Chelsea Qual è il nome giusto per Vai su Facebook

Asensio è il nome giusto per l'Inter?; Inter su Asensio: occasione dal PSG per l’attacco; Gazzetta: “Inter chiara, cessioni il prima possibile! Ecco quella che vuole chiudere a breve”.

Asensio Inter, perché può essere il nome giusto per l’attacco: la chiave possibile tattica con Chivu - Asensio Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato dei nerazzurri nei confronti dell’attaccante spagnolo. Da informazione.it

Asensio è il nome giusto per l'Inter? - Advertising L’Inter continua il restyling del reparto offensivo: via Correa a Arnautovic e, al momento, dentro Bonny. Scrive informazione.it