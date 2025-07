Centri scommesse clandestini blitz della Guardia di Finanza

La lotta al gioco d’azzardo clandestino intensifica la sua azione in provincia di Taranto. Recenti blitz della Guardia di Finanza, con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno portato al sequestro di 20 apparecchi irregolari in circoli ricreativi, segnando un colpo deciso alle reti illegali. Questa operazione ribadisce l'importanza di mantenere un controllo rigoroso su un settore spesso soggetto a infiltrazioni criminali, per tutelare i cittadini e le normative vigenti.

Nei giorni scorsi, in provincia di Taranto, la Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha effettuato un'operazione contro il gioco d'azzardo illegale. Sono stati individuati e sequestrati 20 apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell'Agenzia, presenti all'interno di circoli ricreativi. Le verifiche, frutto di analisi di rischio su tutto il territorio provinciale, hanno permesso di scoprire anche due centri scommesse non autorizzati, individuati durante le partite della fase a gironi della prima edizione del Mondiale di calcio per club.

