Una doppia soddisfazione per il Correggio Hockey: Matteo Holban e Manuele Pedroni sono stati convocati in nazionale Under 19, un riconoscimento importante per i giovani talenti e la crescita del club. I raduni a Recoaro rappresentano un’occasione unica per mettere in mostra il loro talento e ambizione. La strada verso i campionati europei di Viareggio si fa sempre più vicina, promettendo emozioni e successi all’orizzonte.

Doppia soddisfazione in casa Correggio Hockey che manda addirittura due atleti agli ultimi raduni della nazionale Under 19 che si svolgeranno nei prossimi giorni a Recoaro: mister Pierluigi Bresciani ha infatti convocato Matteo Holban e Manuele Pedroni, in vista dei campionati europei che si disputeranno a Viareggio dal 25 al 30 agosto. I convocati sono 13 con tre portieri, per cui è quasi certo che i due correggesi rientreranno poi nella rosa definitiva. Manuele Pedroni, dopo la convocazione nel 2023 per gli europei U17 di Correggio, ora si gioca la chance tra gli U19. Nato il 2432007 e cresciuto nel Correggio Hockey, Manuele è maturato molto negli ultimi due anni ed è diventato uno dei perni della formazione correggese in Serie A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey pista. Correggio brinda:. Holban e Pedroni convocati in Under 19

