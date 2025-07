La tragicomica difesa di Sanchez idolo della Schlein | Socialisti meno corrotti del Ppe Vox lo asfalta | Gara tra chi ruba

In un contesto politico sempre più instabile e imprevedibile, la difesa tragicomica di Sanchez, idolo della Schlein e simbolo del socialismo meno corrotto rispetto al PPE, si scontra con la realtà dura di una maggioranza fragile come un gomito di Sinner. Tra accuse di corruzione e scandali, il premier socialista si aggrappa alla poltrona, mentre Vox lo asfalta in Parlamento. La scena è pronta per un nuovo capitolo di questa intricata saga politica.

Niente dimissioni, per il momento, m a la maggioranza è più fragile di un gomito di Sinner. Ieri l'idolo della Schlein, il premier socialista Sanchez – modello di spesa per il Pd, ma a cui la Ue ha bloccato il Pnrr, piccolo particolare – in Parlamento s'è abbarbicato alla poltrona difendendosi, in modo surreale, dalle accuse di corruzione, dopo lo scandalo che ha visto coinvolti tre esponenti del Pse, il caso Cerdán, che porta il nome dell'ex numero tre e braccio destro del primo ministro (che della formazione è segretario) finito in carcere con l'accusa di associazione a delinquere, corruzione e traffico di influenze.

