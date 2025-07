Fratelli d' Italia Galvagno e Amata scrivono ai probiviri | consegnati al partito gli atti delle inchieste giudiziarie

Nella delicata cornice delle recenti inchieste giudiziarie, Gaetano Galvagno e Amata, rispettivamente presidente dell'Ars e figura di rilievo di Fratelli d'Italia, hanno deciso di fare un gesto chiaro e trasparente. Con una lettera indirizzata ai probiviri del partito, hanno consegnato gli atti finora raccolti, sottolineando l'importanza di chiarezza e integrità all’interno del loro movimento. Quelli di Uomo...

Nella sua qualitĂ di iscritto e dirigente di Fratelli d'Italia, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno ha inviato una lettera ai probiviri del partito, allegando la documentazione finora in suo possesso relativa all'indagine condotta dalla procura della Repubblica di Palermo. "Quelli di Uomo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: fratelli - italia - galvagno - probiviri

