In lieve calo l' indice italiano del gas a 36,51 euro MWh

L'indice italiano del gas ha registrato un lieve calo, attestandosi a 36,51 euro/MWh il 10 luglio, rispetto ai 36,61 euro/MWh del giorno precedente. Questo indice, fondamentale per comprendere le dinamiche di mercato in Italia, viene aggiornato quotidianamente dal GME e rappresenta uno strumento affidabile per operatori e investitori. La sua trasparenza permette di fronteggiare con maggiore sicurezza le oscillazioni dei prezzi, offrendo così un quadro prezioso per decisioni strategiche nel settore energetico.

Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 10 luglio è pari a 36,51 euro MWh, in lieve ribasso rispetto al 9 luglio attestatosi a 36,61 euro MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging eo per contratti di fornitura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh

In questa notizia si parla di: indice - euro - lieve - calo

Indice Igi in rialzo: il 12 maggio sale a 38,49 euro al MWh - Il 12 maggio, l'indice Igi (Italian Gas Index) ha registrato un incremento, raggiungendo i 38,49 euro al MWh, rispetto ai 37,19 euro al MWh dell'11 maggio.

CPI, aumento dello 0,1% a giugno e calo dello 0,1% nel primo semestre del 2025 In giugno, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) nazionale ha segnato un incremento dello 0,1% su base annua. Le aree urbane hanno registrato un incremento dello 0,1%, contr Vai su Facebook

In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh; Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Utilities; Borsa di Milano in lieve calo, salgono Eni e StM.

In lieve calo l'indice italiano del gas a 36,51 euro MWh - Il valore dell'indice Igi (Italian Gas Index) per il 10 luglio è pari a 36,51 euro MWh, in lieve ribasso rispetto al 9 luglio attestatosi a 36,61 euro MWh. Si legge su ansa.it

Gas, indice IGI in leggero rialzo a 36,61 euro/Mwh - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 9 luglio è pari a 36,61 €/MWh, in lieve rialzo rispetto all'8 luglio attestatosi a 36,25 €/MWh. Lo riporta teleborsa.it