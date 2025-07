trump annuncia dazi del 50 per cento al brasile criticando il processo a bolsonaro

Donald Trump torna a scuotere gli scenari internazionali, questa volta annunciando dazi del 50% sul Brasile e criticando aspramente il processo a Bolsonaro. Dopo aver interferito con questioni politiche di altri paesi, l’ex presidente americano si inserisce nel dibattito brasiliano, minacciando ripercussioni economiche. Ma cosa c’è dietro questa mossa? La risposta rivela una strategia politica e un’inedita volontà di influenzare la scena globale, lasciando il mondo in attesa di sviluppi sorprendenti.

Per la seconda volta in pochi giorni Donald Trump torna a intervenire con forza nelle vicende giudiziarie di un altro Paese, questa volta annunciando anche misure economiche punitive. Dopo aver chiesto l’ annullamento del processo al premier israeliano Benjamin Netanyahu, ora punta il dito contro il Brasile per il procedimento in corso contro l’ex presidente Jair Bolsonaro, accusato di tentato golpe nel 2022 e di aver approvato un piano per avvelenare Lula. «Questo processo non dovrebbe aver luogo. È una caccia alle streghe che dovrebbe finire IMMEDIATAMENTE!», ha scritto in un comunicato il presidente americano, annunciando un enorme dazio del 50 per cento sui prodotti brasiliani diretti negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it