Il banchiere e l’Europa | Trump ha suonato la sveglia adesso unitevi

Il panorama finanziario globale è in fermento, con voci autorevoli come Jamie Dimon, leader di JP Morgan Chase, che lancia un avvertimento chiaro all’Europa: «Unitevi o scomparirete». Dopo 75 anni dalla storica dichiarazione di Schuman, il messaggio è più urgente che mai. In un mondo dominato dal dollaro, l’Europa deve rafforzare la propria coesione per mantenere il passo. La sfida è aperta: quale sarà il futuro dell’Europa nel nuovo scenario internazionale?

Jamie Dimon, banchiere da 20 anni alla guida di Jp Morgan Chase, in una intervista al Sole24Ore difende l’operato di Donald Trump: «Va giudicato per ciò che fa, non per ciò che dice». Dimon ha fiducia che il dollaro resterà la prima valuta al mondo e manda un messaggio forte alla Ue:?«Unitevi o scomparirete». «L’Europa deve completare ciò che ha iniziato 75 anni fa» con la dichiarazione del 1950 proposta da Robert Schuman che ha posto le basi dell’Unione europea, dice Dimon. «Noi, gli Stati Uniti e tutto il mondo libero e democratico, abbiamo bisogno di un’Europa veramente unita e di una difesa europea più forte». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: banchiere - trump - europa - suonato

Il banchiere e l’Europa: «Trump ha suonato la sveglia, adesso unitevi»; Perché il piano di Trump sulle criptovalute spaventa la Bce; Mentre Trump va all’assalto coi dazi, l’Ue fa retromarcia sulle sue tutele socioambientali.

Trump parla di banchieri 'shylocks', un termine antisemita. Poi spiega: "Non sapevo fosse offensivo" - Durante il comizio in Iowa di ieri sera, il presidente statunitense Donald Trump ha utilizzato il termine "shylocks" per riferirsi ad alcuni banchieri, generando polemiche per l'utilizzo di un'espress ... Lo riporta repubblica.it

Il primo sì di Trump all’Europa | Corriere.it - patria che garantisce il nostro debito pubblico) resterà. corriere.it scrive