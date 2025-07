Napoli dispositivi di traffico per cantieri e manifestazioni

Napoli si prepara a vivere un periodo di cambiamenti alla viabilità, con nuovi dispositivi di traffico istituiti per garantire sicurezza e fluidità durante cantieri e manifestazioni. La recente approvazione della Conferenza Permanente dei Servizi ha delineato percorsi alternativi che coinvolgeranno diverse arterie cittadine. Fino all’11 luglio 2025, la città sarà protagonista di lavori che richiedono attenzione e collaborazione da parte di tutti gli automobilisti. Rimanete aggiornati per muovervi senza intoppi!

Sono stati istituiti nuovi dispositivi di traffico a Napoli per cantieri e manifestazioni che andranno ad interessare diverse strade della città. La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade: Fino all’11072025 la Società e-Distribuzione Spa eseguirà dei lavori . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, dispositivi di traffico per cantieri e manifestazioni

In questa notizia si parla di: cantieri - traffico - dispositivi - manifestazioni

Napoli, dispositivi di traffico per cantieri e manifestazioni - A Napoli, nuovi dispositivi di traffico per cantieri e manifestazioni sono stati istituiti per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni; Cambia la viabilità della città: feste e lavori impongono chiusure e nuovi sensi di marcia; Dispositivi di viabilità per cantieri e manifestazioni in città - - Quotidiano di.

Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni - La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che ... Si legge su napolivillage.com

Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni - La Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni ha approvato i dispositivi di traffico relativi ai cantieri che interesseranno le seguenti strade: Fino al 20/05/2025 ... Secondo napolivillage.com