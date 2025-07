Pitti Uomo 2025 la Corea incontra la Toscana nel segno del Parkgolf e dello stile

Pitti Uomo 2025 si apre con un’inedita sinergia tra Corea e Toscana, dove il mondo del Parkgolf incontra l’eleganza italiana. La collaborazione tra JR e Benheart ha dato vita a una collezione che unisce tradizione e innovazione, stile e sport, in un equilibrio perfetto tra culture. Un evento che celebra il meglio dell’artigianato e della creatività internazionale, lasciando presagire un futuro ricco di sorprendenti contaminazioni estetiche.

Firenze, 10 luglio 2025 – Pitti Uomo, la fiera internazionale di riferimento per la moda maschile, ha visto quest'anno un'interessante novità. La società coreana JR ha debuttato con la sua collezione di Parkgolf, nata dalla collaborazione con il rinomato brand fiorentino di pelletteria Benheart. Un connubio che ha saputo unire l'energia della cultura coreana all'eccellenza artigianale italiana, introducendo il suo concetto di stile legato allo sport e al benessere. L'evento clou si è svolto il 18 giugno, presso lo stand E15 di Benheart nel Padiglione Centrale. Per l'occasione, la presentazione del progetto Parkgolf è stata trasformata in un'esperienza interattiva con il pubblico ispirata a Squid Game.

"Mercoledì 18 giugno, dalle 18:00 alle 22:00, festeggeremo la nostra prima partecipazione a Pitti Immagine Uomo. Saranno presenti i nostri partner coreani e presenteremo la nostra collezione Benheart Park Golf.

