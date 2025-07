Rifiuti abbandonati dopo la festa in spiaggia identificati i ragazzi ripuliscono l' area

Dopo una festa sulla spiaggia dei Tre Ponti a Verbania, alcuni giovani avevano lasciato rifiuti abbandonati vicino ai cestini, creando disordine e preoccupazione. Tuttavia, grazie all'intervento della polizia locale, che ha identificato i responsabili, questi ragazzi sono tornati sul luogo per ripulire l'area e si sono scusati pubblicamente. Un gesto di responsabilità che dimostra come il rispetto per l'ambiente possa fare la differenza, anche dopo momenti di svago.

Dopo la festa in spiaggia, lasciano i rifiuti abbandonati vicino ai cestini. Identificati dalla polizia locale, sono tornati sul posto per ripulire l'area e si sono scusati. É successo nei giorni scorsi a Verbania, alla spiaggia dei Tre Ponti. A raccontare la vicenda è stato il Comune, che ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

