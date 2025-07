Andrea Cavallari evaso dal carcere | l'ipotesi della fuga in Ucraina si indaga su una rete di complici

L’evasione di Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, ha scosso l’opinione pubblica. Approfittando di un permesso per la tesi, si è dileguato con l’aiuto di complici e ora si sospetta che possa trovarsi in Ucraina. La procura indaga su una rete di persone coinvolte, muovendosi tra mistero e tensione. È un caso che tiene col fiato sospeso tutta Italia, e le ricerche sono in pieno fermento.

Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, è evaso giovedì scorso approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea in giurisprudenza. Fuggito con l'aiuto di complici, potrebbe trovarsi in Ucraina.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - Una fuga audace e misteriosa: Andrea Cavallari, condannato per la tragica strage di Corinaldo, potrebbe aver scelto l'Est Europa per sfuggire alla giustizia.

È stata localizzata l'ex fidanzata di Andrea Cavallari, 26 anni, il giovane evaso dopo la laurea e condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo. La ragazza era regolarmente al lavoro e risulta estranea alla fuga, non aveva contatti da tempo con il 26enn

