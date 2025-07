La coreografa e ballerina Raffaella Giordano - madrina di Kilowatt Festival dall' 11 al 13 luglio a Sansepolcro - si racconta ad Amica

Raffaella Giordano, madrina del Kilowatt Festival a Sansepolcro dal 11 al 13 luglio, si racconta ad Amica con sincerità e passione. Tra movimento e silenzio, rivela l’essenza della sua arte, fatta di coraggio e poesia. La scena si dissolve tra realtà e finzione, mentre la sua interpretazione di “Tu non mi perderai mai” incanta e affascina. È lì, più vicina che mai, pronta a condividere l’intensità del suo mondo creativo.

Lei è lì, stessa camicetta stampata, stessa vestina nera. E però non è lì, come in un gioco di specchi. La scena è spoglia, l’aria densissima. Si danza Tu non mi perderai mai, l’assolo – datato 2005 – più misterioso e poetico di Raffaella Giordano, interprete e coreografa tra le più coraggiose e radicali della danza contemporanea. Il fatto è che Giordano è in sala, da qualche parte. E a interpretare la coreografia, con rispetto e con fierezza, c’è colei che ne ha raccolto il testimone, Stefania Tansini, di 30 anni più giovane. Un momento di trasmissione tra generazioni, a tratti commuovente, tanto potente quanto rara, anche in altri ambiti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La coreografa e ballerina Raffaella Giordano - madrina di Kilowatt Festival, dall'11 al 13 luglio a Sansepolcro - si racconta ad Amica

