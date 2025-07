Oggi lo sciopero del trasporto aereo | voli a rischio e disagi

Oggi, il cielo si oscura con uno sciopero nazionale di 24 ore che mette a rischio migliaia di voli e crea disagi inaspettati per i viaggiatori. La giornata di giovedì 10 luglio si preannuncia difficile per chi deve attraversare i cieli, con le società di handling protagoniste di questa protesta. Prepariamoci a possibili ritardi e cancellazioni, e scopriamo insieme come affrontare al meglio questa giornata turbolenta.

La giornata di gioved√¨ 10 luglio sar√† una giornata 'nera' per chi deve viaggiare in aereo: √® infatti in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo. L'agitazione sindacale coinvolge in particolare le societ√† di handling ovvero i lavoratori che hanno compiti a supporto di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

