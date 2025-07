È partita una raccolta fondi organizzata dall’Asd Tricolore per ristrutturare gli spogliatoi e realizzare una nuova pista polivalente Aiutateci a recuperare l’impianto di Marola

Il cuore pulsante dello sport a Marola sta vivendo una rinascita: l’ASD Tricolore lancia una raccolta fondi per rinnovare gli spogliatoi e creare una nuova pista polivalente, restituendo vita all’impianto storico che ha reso celebre il calcio montano dagli anni ’50. Con il vostro aiuto, possiamo preservare questa preziosa tradizione e offrire nuove opportunità alle generazioni future. Unitevi a noi in questa sfida: insieme, possiamo fare la differenza!

Il calcio in montagna è nato a Marola, a fine anni ’50 grazie al suo impianto sportivo, avveniristico per quei tempi. Oggi, dopo 66 anni, attraversa un periodo di sofferenza per problemi insorti sulla struttura degli spogliatoi che ne ha ridotto l’attività. Per questo stiamo promuovendo e gestendo un progetto per il recupero e valorizzazione dell’impianto, tramite campagna di raccolta fondi, attualmente in corso". Parole di Vittorio Malvezzi, consigliere delle associazioni del luogo, Asd Tricolore e Pro Loco Marola. "Quella dello sport a Marola è una lunga storia: nel 1959 nacque il campo e contemporaneamente venne fondata l’Asd Tricolore che, da allora, oltre a partecipare al torneo della Montagna (che vinse nel 1996 e nel 2015 con la formazione amatori), lo gestisce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - È partita una raccolta fondi organizzata dall’Asd Tricolore per ristrutturare gli spogliatoi e realizzare una nuova pista polivalente. "Aiutateci a recuperare l’impianto di Marola»

