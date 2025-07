Unibg record di candidature ai dottorati di ricerca | 620 domande per 69 posti

L’Università degli Studi di Bergamo si conferma tra le eccellenze italiane nella formazione avanzata, con un record storico di candidature ai dottorati di ricerca. Con 620 domande per soli 69 posti, di cui 56 con borsa, l’ateneo sottolinea il forte interesse e la fiducia riposta nelle proprie offerte formative. Un risultato che rafforza la posizione strategica dei dottorati nel panorama accademico e scientifico italiano, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione.

L’ Università degli studi di Bergamo conferma il ruolo strategico dei dottorati di ricerca nella propria missione formativa e scientifica. Con l’avvio del XLI ciclo, l’Ateneo consolida il proprio investimento nella formazione avanzata e registra un nuovo record di candidature: sono state infatti 620 le domande presentate, a fronte di 69 posti disponibili, di cui 56 con borsa. Un dato che segna un incremento del 33% rispetto all’anno precedente, e che evidenzia una crescita di interesse anche a livello internazionale. Il successo del bando conferma l’attrattività dei percorsi dottorali dell’Università di Bergamo, sempre più percepiti come leva di sviluppo culturale, scientifico e professionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Unibg, record di candidature ai dottorati di ricerca: 620 domande per 69 posti

