Ponte Corleone altra proroga per i lavori preliminari al raddoppio | il programma fino ad agosto

Il Ponte Corleone si prepara a una nuova fase di miglioramento: un'ulteriore proroga fino ad agosto per i lavori preliminari al raddoppio, garantendo continuità e sicurezza. L’ultimo aggiornamento dell’ufficio Traffico del Comune conferma l’impegno a completare gli interventi senza ulteriori ritardi. La corsia di marcia lato monte, in particolare, rimane al centro di questa delicata operazione di ammodernamento, che promette benefici duraturi per cittadini e pendolari.

Ennesima ordinanza di aggiornamento per i lavori preliminari al raddoppio del Ponte Corleone. L'ufficio Traffico del Comune ha emesso ieri il nuovo provvedimento che fa slittare gli interventi fino al 20 agosto salvo ulteriori proroghe. L'ordinanza riguarda la corsia di marcia lato monte, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

