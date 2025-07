Graduatorie ATA 24 mesi 2025 26 | ecco le provvisorie e le definitive AGGIORNATO

Se sei coinvolto nel mondo dell'istruzione e aspetti aggiornamenti sulle graduatorie ATA 24 mesi 2025/26, questa è la notizia che fa al caso tuo. Sono infatti disponibili online le prime graduatorie provvisorie, fondamentali per l'attribuzione di ruoli e supplenze. Continua a seguire l’articolo su Orizzonte Scuola Notizie per non perdere gli ultimi aggiornamenti e assicurarti di essere sempre informato sulle prossime pubblicazioni definitive.

Sono online le prime graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, le graduatorie utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e le supplenze al 31 agosto o 30 giugno. L'elenco che segue sarà aggiornato con le nuove pubblicazioni degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi 202526: ecco le provvisorie e le definitive AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, chi presenta domanda di aggiornamento non è tenuto a dichiarare la CIAD - Entro le ore 14 del 19 maggio, il personale ATA con almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali ha l'opportunità di presentare domanda per essere inserito nelle graduatorie ATA 24 mesi.

