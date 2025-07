Serie D Cirulli | Sono un biancorosso doc Emozionato dalla conferma

Sono un biancorosso doc, cresciuto nel vivaio maceratese e ora entusiasta di prolungare la mia avventura in Serie D. La conferma rappresenta per me un motivo di grande orgoglio, un segno della fiducia riposta nel nostro progetto. Sappiamo che ci attende un campionato più impegnativo, ma sono convinto che la forza del gruppo e le tante conferme ci daranno la spinta necessaria per affrontare questa nuova sfida con determinazione e passione.

"Sono un maceratese doc e sono cresciuto nel vivaio biancorosso: è un motivo di orgoglio far parte della squadra in D". La punta Mirco Cirulli svela cosa ha provato quando ha prolungato con la Maceratese per un campionato in cui ci sarà da dare un qualcosa in più essendo una categoria maggiore. "Ci attende un torneo più complicato del precedente – spiega – ma sarà fondamentale la forza del gruppo, ripartiamo da diverse conferme e ciò può essere un vantaggio così come lo saranno le idee del tecnico". Per Cirulli è la prima volta in D. "Già a pensarci mi emoziono, mi metto in gioco e cercherò di fare ancora meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Cirulli: "Sono un biancorosso doc. Emozionato dalla conferma»

