La Cina con Pellè la causa al Cruzeiro e l' Inter? La chilometrica storia di Ederson

La scena calcistica internazionale è in fermento: dalla sfida tra Cina e Pell232 al confronto tra Cruzeiro e Inter, passando per la straordinaria ascesa di Ederson. Nel frattempo, il centrocampista dell'Atalanta si fa strada come possibile sostituto di Calhanoglu, con una carriera che sembra un vero e proprio percorso di crescita. Una storia ricca di colpi di scena, pronti a scrivere nuovi capitoli sul campo e fuori.

Il centrocampista dell'Atalanta è il primo sulla lista dei nomi di Marotta e Ausilio in caso di addio a Calhanoglu ma prima di sbarcare a Bergamo ha vissuto un crescendo di carriera davvero singolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Cina con Pellè, la causa al Cruzeiro e... l'Inter? La chilometrica storia di Ederson

