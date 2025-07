Meteo giovedì temperature in discesa | rientrano nella media

Il clima torna a sorridere sull’Italia, con le temperature che si stabilizzano nella media dopo giorni di instabilità. Dopo il terzo fronte arrivato dall’Europa centro-settentrionale, le perturbazioni si allontanano, lasciando spazio a condizioni più serene. Giovedì, il Nord godrà di un'alta pressione che promette una giornata in prevalenza soleggiata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni e come affrontare al meglio questa fase di transizione.

SITUAZIONE. Il terzo fronte in tre giorni, giunto dall’Europa centro-settentrionale, ha raggiunto nel pomeriggio di ieri, martedì, il Nord Italia e sta scivolando rapidamente verso sud lungo l’Adriatico. Un nuovo carico di rovesci e temporali ha raggiunto dapprima Lombardia e Triveneto e poi si è spostato verso sud transitando su Marche, parte di Umbria e Abruzzo. Meteo giovedì. Nord: Alta pressione a garanzia di una giornata in prevalenza soleggiata su tutti i settori, con qualche addensamento a ridosso dei rilievi. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 25 e 30. Centro: Tempo stabili e asciutto su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

