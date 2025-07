MONDIALE PER CLUB PSG poker d’autore al Real Madrid Gigio trova Maresca nella finalissima

In una finale epica, il PSG conquista il mondo battendo il Real Madrid con un netto 4-0, grazie a prestazioni sorprendenti e momenti di pura emozione. Con giocatori come Donnarumma e Kvaratskhelia in evidenza, la sfida si è trasformata in un vero spettacolo di talento e determinazione. Ma cosa ha portato i parigini alla vittoria? Scopriamo insieme ogni dettaglio di questa notte memorabile.

PSG 4 REAL MADRID 0 PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma 6; Hakimi 7, Marquinhos 7, Beraldo 6.5, Mendes 7.5 (34’ st Lee sv); Neves 7, Vitinha 7, Ruiz 8 (21’ st Zaire-Emery sv); DouĂ© 7 (21’ st Mayulu 6), DembelĂ© 7.5 (14’ st Ramos 7), Kvaratskhelia 7 (14’ st Barcola 6.5). Allenatore: Luis Enrique 7.5 REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6.5; Valverde 5.5, Asencio 4 (19’ st Militao 6), Rudiger 4, F. Garcia 5; Guler 5 (38’ st Vazquez sv), Tchouameni 5, Bellingham 5 (19’ st Modric 6); G. Garcia 5 (26’ st Carvajal sv), MbappĂ© 5, Vinicius 4.5 (19’ st Diaz 6). Allenatore: Xabi Alonso 4.5 Arbitro: Marciniak (Polonia) 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MONDIALE PER CLUB. PSG, poker d’autore al Real Madrid. Gigio trova Maresca nella finalissima

