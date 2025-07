Sciopero aerei | oggi voli a rischio e cancellazioni Ecco le fasce di garanzia

oggi annunciato che i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa dello sciopero nazionale del personale di handling. Le fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, offrono una certa protezione, ma i disagi sono comunque prevedibili. L’Enac ha inoltre invitato le compagnie a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, mettendo i passeggeri in allerta per un giovedì difficile per chi viaggia in aereo.

È un giovedì difficile per chi viaggia in aereo a causa di uno sciopero nazionale che ha già provocato molte cancellazioni. L’astensione dal lavoro coinvolge il personale delle società di handling, responsabili delle operazioni di assistenza a terra per compagnie e passeggeri. Due le fasce protette, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma non si escludono disagi e soppressioni anche in queste finestre di 3 ore ciascuna. L’ Enac ha inoltre pubblicato l’elenco aggiornato dei voli garantiti, consultabile sul sito istituzionale. Secondo le stime di ItaliaRimborso, oltre 210.000 viaggiatori potrebbero essere coinvolti da cancellazioni e modifiche improvvise dei voli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero aerei: oggi voli a rischio e cancellazioni. Ecco le fasce di garanzia

