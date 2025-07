Il Como sta investendo i suoi soldi in dribbling

Il Como sta investendo i suoi soldi in dribbling, puntando su un talento fondamentale: la capacità di saltare l’avversario. Pep Guardiola, anni fa, sottolineava l’importanza di avere giocatori che dribblano, perché questa abilità distingue i grandi da quelli medi. Cesc Fábregas, da quando allena, ha confermato come questa qualità sia la chiave per creare gioco e scompigliare le difese avversarie. Un approccio che promette di rivoluzionare anche la strategia del Como.

Pep Guardiola, in sede di mercato, qualche anno fa diceva di chiedere soprattutto una cosa ai suoi dirigenti: «Questo giocatore dribbla? Io voglio giocatori che dribblino. Nient'altro, è la principale domanda che faccio. Voglio laterali che dribblino e centrali e centrocampisti e ali che dribblino. Perché mentre il controllo e il passaggio si possono apprendere. Che dribblino e se ne vadano, questa è la chiave». Cesc Fábregas, da quando allena, non deve avere un modo di pensare troppo diverso. Del resto si è formato nelle giovanili del Barcellona proprio come Guardiola, e da Guardiola stesso è stato allenato per una stagione, nel 201112, voluto fortemente da Pep dopo gli anni passati a incantare con la maglia dell'Arsenal.

Martin Baturina, Jesús Rodríguez, Jayden Addai e Nicolas Kühn: il Como sta facendo un mercato molto poco italiano, fatto tutto da giocatori che sanno dribblare. Vai su X

